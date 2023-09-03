الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: الرحمة فى الشرع شملت الحيوان وتجاوزت البشر

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز إن أى دعاء حتى يستجاب لا بد أن يسبقه عمل، مؤكدًا أنه حتى ننال رحمة الله لا بد أن نتراحم جميعًا.

أضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الرحمة في الشرع الشريف بلغت منتهاها، أي تجاوزت البشر، فلدينا الرحمة بالحيوان، مستدلًا بأن النبي عليه السلام "دخل حائطًا (أي بستان) لرجل من الأنصار، فإذا فيه جَمَل، فلما رأى الرسول (ص) جَرْجَر وذَرَفَتْ عيناه، فأتاه النبي فمسَح سَرَاته- أي: سنامه- وذِفْرَاه فسَكَن، فقال: «مَن رَبُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟»، فجاء فَتًى من الأنصار، فقال: هذا لي يا رسول الله، قال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي مَلَّكَك الله إياها؟ فإنه يَشْكُو إلىّ أنك تُجِيعه وتُدْئِبه».

رحمة الله تجب للكبير والصغير

وتابع أن رحمة الله تجب للكبير والصغير واليتيم والضعيف والوالدين بدليل قوله تعالى: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ".

رمضان عبدالمعز الشرع الشريف الرحمة تجاوزت البشر الرحمة بالحيوان يستجاب دعاء

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