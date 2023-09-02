رمضان عبدالمعز: الوالدان درجة عالية فلا يجوز معاتبتهما أو الرد عليهما أو محاسبتهما

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن المؤمن يتراحم مع جميع فئات وطبقات المجتمع، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يكون رحيمًا بنفسه وبوالديه، بدليل قوله تعالى "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوالدين درجة عالية فلا يجوز معاتبتهما أو الرد عليهما لأنه ليس من حق الأبناء محاسبتهما وإن اخطأ، مؤكدًا أن قضاء الله وقضاء النبي ينفذ ولا يناقش بدليل قوله تعالى "َفلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

يجب الرحمة بالصغار والضعفاء والمساكين

وتابع، أنه يجب الرحمة بالصغار والضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام، مستدلًا بقوله تعالى " كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ"، مؤكدًا أنه يجب الرحمة بمن يساعدوك لأنهم لا يعملون لديك، ولكنهم يساعدونك، ولا تستطيع الاستغناء عنهم، ولأننا كلنا نخدم بعض.