الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

دلالات وأهمية زيارات البرهان الخارجية.. "فكر جديد وبحث عن فرص للتعاون المشترك"

البرهان
البرهان

يجري رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، العديد من الجولات سواء الداخلية أو الخارجية، كانت البداية من القاهرة، فيما نشرت وسائل إعلام عن زيارات مرتقبة للبرهان لكل من قطر والكويت خلال الأسبوع المقبل.

ونرصد من خلال التقرير التالي دلالات وأهمية زيارات البرهان وأهميتها في تلك الفترة.

وفي هذا السياق، قال خالد الفكي، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن هذه الزيارات مهمة وتأتي في إطار الدبلوماسية الرئاسية لشرح الأوضاع في السودان وإطلاع الدول الشقيقة على الوضع الداخلي وما يدور من حرب داخلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف الفكي، في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن تلك الزيارات أيضًا تأكيد على ضرورة تحديد العلاقات المشتركة بين السودان وهذه الدول الشقيقة بشكل مباشر ومراعاة مصالح السودانيين اللاجئين والمقيمين في تلك الدول، ومراعاة الظروف الخاصة بها وما يتعلق بالإقامات وأوراقهم وكل ما يتعرضون له.

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زيارات البرهان الخارجية بمثابة فكر جديد للسودان

وأوضح الفكي أن هذه الزيارات هي بمثابة فكر جديد بالنسبة للسودان فيما يتعلق بحلحلة الكثير من القضايا كالقضايا الاقتصادية والبحث عن شراكات جديدة تنقذ الاقتصاد السوداني أو تفعيل بعض البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية، سواء كان في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو مجالات الأمن والدفاع وتوفير إمدادات جديد للقوات المسلحة للقضاء على قوات الدعم السريع.

وأكد الفكي أن هذه الزيارة مهمة وتؤكد الآن أن المعارك تسير في صالح الجيش وفي الطريق الصحيح، والبرهان يمارس دوره بشكل مباشر فيما يتعلق بالأمن السيادي والقضايا السيادية وشراكات خارجية، أو سواء فيما يتعلق بدول الجوار والدول الغربية، وهذه الزيارات لها دلالات كثيرة ومتعددة وتشير إلى أن الوضع الميداني الآن في صالح الجيش ما دام يمارس البرهان مهامه السيادية.

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البرهان السودان السيادة السوداني قوات الدعم السريع الجيش السوداني

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