الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمجد فريد لـ"القاهرة الإخبارية": السودان مهدد بالمجاعة تزامنًا مع فشل الموسم الزراعى

الدكتور أمجد فريد،
الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ"فكرة الدراسات"

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ"فكرة الدراسات"، إن 24 مليون مواطن سوداني ما زالوا محتجزين داخل السودان في ظل تدهور الوضع الأمني، وهذا العدد في أمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمياه النظيفة، وهناك خطر لانتشار المجاعة في السودان في ظل فشل الموسم الزراعي.

احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة 

وأكد الدكتور أمجد فريد، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 14 مليون طفل سوداني تشردوا من مدارسهم ومنازلهم، وهذا العدد بحاجة إلى معونة دراسية التي لم يصل منها سوى لـ700 ألف طفل.

وأضاف في حديثه، أن هناك خطرًا يهدد السودان حاليًا وهو انتشار الأوبئة والأمراض مثل الملاريا والكوليرا، خاصة أن السودان قادم على موسم الأمطار والفيضانات، وهذه الأوبئة من المتوقع لها أن تهدد حياة 20 مليون مواطن.

انهيار المنظومة الصحية السودانية 

وأشار إلى أن السودان يعاني من توقف أكثر من 70٪ من خدمات الجهاز الصحي بسبب خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة في ظل احتلال ميليشيا الدعم السريع للمخازن الرئيسية للصندوق القومي للإمدادت الطبية.

أمجد فريد ثم ماذا حدث “القاهرة الإخبارية” المجاعة بالسودان الأزمة السودانية

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