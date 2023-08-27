باحث سياسى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": السودان يمر بأزمة كبيرة ولمصر دور ملموس

قال أمجد فريد، باحث سياسي سوداني، إنه ما زالت الجهود المصرية تواصل عملها من أجل استقرار السودان، حيث قامت الدولة المصرية منذ بداية الحرب باستقبال الشعب السوداني وتقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين دون تفرقة تذكر.

الحرب بالسودان

وأكد أمجد فريد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في السودان يسير من السيئ إلى الأسوأ، وهذا الوضع سوف يكون له تأثير واضح على دول الجوار، حيث عدم استقرار السودان يعني عدم استقرار أوضاع الدول المجاورة.

وأضاف في حديثه أن الكثير من الدول العربية المجاورة للسودان أطلقت الكثير من المبادرات وعلى رأسها مصر لترسيخ الاستقرار بأرض السودان، لذا يمكن القول إن السودان الآن بحاجة ملحة إلى أن يكون هناك تضافر لتلك المبادرات سريعًا وتحقيق كل ما هو مفيد للوطن.

حل الدعم السريع

وتابعت: "هذه الدولة لن تستقر إلا بعد حل أزمة الميليشيا، والطرفان أدركوا أن الحرب خسائرها كبيرة لهم وتعود أضرارها الفادحة على الشعب السوداني، ولهذا هناك قبول من الطرفين على إيجاد حل سياسي يُرضي الطرفين".