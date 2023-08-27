الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة نية البرهان مغادرة السودان لإجراء محادثات مع دول الجوار

البرهان
البرهان

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز" إن القصف المدفعي في السودان لم يتوقف منذ يوم 15 أبريل الماضي حتى اليوم.

وأضاف عوض الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الملاحظ خلال الأيام الماضية تضاعف العمليات العسكرية، مع محاولة قوات الدعم السريع تحقيق نصر لها على أرض الواقع، خصوصًا بعد خروج عبد الفتاح البرهان في جولات لوحدات عسكرية، وكذلك الانتصارات التي حققها الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في معركة سلاح المدرعات.

وأكد أن قوات الدعم السريع تكبدت خلال معركة سلاح المدرعات خسائر كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن سلاح المدرعات من الأسلحة المهمة جدًا بالنسبة للقوات المسلحة السودانية ولهذا الصراع محتدم.

السماني عوض الله: الدعم السريع تسعى لرفع الروح المعنوية لقواتها

وتابع: "قوات الدعم السريع تسعى لرفع الروح المعنوية لقواتها التي انهارت بسبب الهجوم الذي تعرضت له من قوات الجيش السوادني، كذلك خروج البرهان أدى إلى حدوث هبوط حاد في معنويات الدعم السريع".

وعن نية البرهان مغادرة السودان لإجراء محادثات مع دول الجوار قال السماني عوض الله: "رئيس مجلس السيادة سيبدأ في ترتيب جولات إقليمية وسيبدأها بمصر نظرًا للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وطرحها لمبادرة مش شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في السودان".

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