الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب سودانى: معارك دامية فى الخرطوم وأم درمان وخسائر كبيرة للدعم السريع

قوات الجيش السوداني
قوات الجيش السوداني

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، إن هناك معارك دامية منذ فجر اليوم بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في أم درمان والخرطوم، موضحًا أن تلك المعارك تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

وأضاف ميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك المعارك تركزت في مواقع حصينة مثل موقع المدرعات بجنوب الخرطوم، بالإضافة إلى موقع المهندسين بجنوب أم درمان.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع حاولت أن تحشد أكبر قدر من قواتها وتمركزت بعد ذلك في هجمات محددة في منطقة المدرعات الحصينة، في محاولة لاستراق تلك المنطقة وتسجيل نصر عسكري سيكون له العديد من النتائج إذا تحقق.

وأكد أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة وفقدت تقريبًا كل مدرعاتها التي استخدمتها في هذا الهجوم، موضحًا أن هذه أول مرة تستخدم فيها قوات الدعم السريع المدرعات حيث لم تستخدمها خلال المعارك الماضية.

وأشار إلى أن هذه المعارك ستؤثر بشكل كبير على مستقبل العمليات العسكرية في السودان الفترة المقبلة؛ لأن قوات الدعم السريع تجمع كل قواتها القتالية في محاولة لإحداث تغيير كبير في موازين المعركة.

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