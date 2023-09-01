بعد زيارة البرهان.. باحث: «مصر أول من تحرك لاحتواء أزمة السودان»

علق أحمد إمبابي، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، على زيارة الفريق ركن عبدالفتاح البرها، رئيس مجلس السيادة السوداني، هذا الأسبوع إلى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها بعد اندلاع الصراع في السودان، مشيدا بحجم العلاقات المصرية السودانية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الدولة المصرية كانت سندا حقيقيا للسودان في الأزمات والتحديات التي واجهتها على مستوى السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر أول من تحرك لاحتواء أزمة السودان حينما بادر الرئيس السيسي بالاتصال بنظيره السوداني للتعامل مع الأزمة.

وأكد “إمبابي” أن الموقف المصري من أزمة السودان ثابت ومحدد منذ البداية وقائم على مجموعة من العناصر الأساسية، منها الوقف الشامل لإطلاق النار واللجوء للحل السياسي بشرط أن يكون شاملا لجميع الأطراف ويمثل هذا الشرط تحديا كبيرا بسبب تعدد الأطراف في المجتمع السوداني.