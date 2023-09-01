الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عبدالدايم: زيارة رئيس مجلس السيادة السودانى لمصر تعزز التهدئة فى الخرطوم

زيارة رئيس مجلس السيادة
زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر تحمل الكثير من الرسائل والدلالات، حيث إن هذه الزيارات المتكررة من الجانب السوداني في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به السودان خير دليل على قوة الروابط المصرية السودانية.

الحرب السودانية 

وأكد الدكتور أحمد عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيارة من الممكن أن تعزز مرحلة التهدئة في السودان وتقلل حدة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع، خاصة أن الدولة المصرية تدعو طرفي الحرب في السودان إلى الحوار.

وأضاف، في حديثه، أن ادعاءات الدعم السريع بالسيطرة على 90% من الخرطوم نفاها مجلس السيادة السوداني بعد زيارته الدولة المصرية، حيث إن هذه الزيارة تؤكد أن مصر توافق على الوضع الراهن وأن تمرد الدعم السريع على الجيش الوطني أمر ليس مقبولا.

شكر السودان لمصر

وتابع: "وزير الخارجية السوداني أعلن عن شكر مجلس السيادة السوداني للرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبالهم في مدينة العلمين، كما تم تقديم الشكر للرئيس السيسي على استقبال الوافدين من السودان من خلال الحدود المصرية المختلفة، مع تقديم كافة الخدمات لهم، وتيسير عملية الإقامة داخل مصر".

أحمد عبد الدايم الأزمة السودانية الأوضاع بالسودان اكسترا نيوز

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