البرهان: المتمردون ارتكبوا جرائم حرب.. وهذه الحرب مبتدعة

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المتمردة ارتكبت العديد من جرائم الحرب في العديد من المناطق السودانية.

وطالب البرهان خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" الشرطة السودانية بالاستعداد للتحقيق في تلك الجرائم، مؤكدًا أن كل من ارتكب تلك الجرائم يجب أن يقدم للمحاكمة ويُحاسب.

وأضاف أن الإفلات من العقاب يحفز آخرين على ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أن العديد من المدن السودانية تعرضت للإرهاب والسرقة، متابعًا: "المتمردون استباحوا خصوصية الشعب السوداني من أموال وسيارات وبيوت ومدخرات".

وتابع: "كل يوم توجد بلاغات بأعمال نهب، وبالتأكيد الشرطة السودانية واعية لكل ذلك وترصد كل ما يحدث، بحيث بعد انتهاء الحرب يُحاسب كل من فعل ذلك بمقدرات الشعب السوداني".

وناشد البرهان المتمردين قائلًا: "هذه الحرب مبتدعة لخدمة أشخاص محددين، هذه الحرب كلها قامت على كذب وستنتهي عاجلًا".