الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية ويسيم شمامسة جدد بسمالوط

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي،  مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

كذلك، منح الأنبا باسيليوس درجتي المرتل، والقارئ لبعض شمامسة الكنيسة، حيث شارك في الصلاة الأب الراعي، القمص أنطونيوس نان. 

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "سماع ومعايشة كلمة الله وممارستها في الحياة".

وفي نهاية القداس الإلهي، تم توزيع الشهادات التذكارية على الشمامسة المحتفل بهم، من قبل راعي الإيبارشية، الذي كرم أيضًا مختلف خدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع الأب المطران بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأنبا باسيليوس لأبنائه وبناته أهمية حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

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