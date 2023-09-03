الأنبا عمانوئيل يترأس قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي الكومبونيانية، وذلك بـكنيسة السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، الكومبونيان، والفرنسيسكان، والإيبارشيين، حيث سرد المطران شهادة تفاني الرهبنة الكومبونيانية، في رسالة الحب، الذي قدمته الراهبات في الماضي، سيرًا على نهج القديس دانيال كومبوني، واستمرارية الرسالة، حتى يومنا هذا "أنا أموت ولكن عملى لن يموت".

وشجع راعي الإيبارشية الأخت رانيا على الاستمرار في اتباع يسوع، وتعاليمه، وتقديم رسالة الحب، والتضحية بأن تكون مثل الخميرة في العجين، وتنشر ذلك الحب في رسالتها.

كذلك شجع الأب المطران الشباب على اتباع خطى يسوع، وتكريس الذات استجابةً لاحتياج الكنيسة للمكرسين في عالم اليوم .

الجدير بالذكر أن احتفال النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي، جاء تحت شعار "محبة أبدية أحبتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة".

أنشطة رعوية في الكنيسة الكاثوليكية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،أمس، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى الواحة سنتر، التابع للإيبارشية.

بدأت الرياضة الروحية بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى كنيسة كورنثوس (6 - 3 : 10 ).

وعرض الدكتور سامي فريد، خطة الإيبارشية حول تنمية، وحماية الطفل، وتنمية الشباب. وفي الختام، قدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، واضعًا آليات للعمل، خلال الفترة المقبلة، كما تمنى للجميع خدمة مباركة.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية ،تستضيف كاريتاس مصر التابعة للكاثوليكية ، أعمال اجتماع أعضاء كاريتاس الشرق الأوسط مع الشركاء ، في الفترة من الثلاثاء 5 سبتمبر وحتى الخميس7 سبتمبر2023، بحضور مسئولي كاريتاس مصرو الأردن ولبنان وسوريا والعراق وقبرص واليمن، هذا بالإضافة لحضور ممثلين عن اتحاد كاريتاس الدولية والشركاء والداعمين بكاريتاس حول العالم.

