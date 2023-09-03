الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي الكومبونيانية، وذلك بـكنيسة  السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، الكومبونيان، والفرنسيسكان، والإيبارشيين، حيث سرد المطران شهادة تفاني الرهبنة الكومبونيانية، في رسالة الحب، الذي قدمته الراهبات في الماضي، سيرًا على نهج القديس دانيال كومبوني، واستمرارية الرسالة، حتى يومنا هذا "أنا أموت ولكن عملى لن يموت".

وشجع راعي الإيبارشية الأخت رانيا على الاستمرار في اتباع يسوع، وتعاليمه، وتقديم رسالة الحب، والتضحية بأن تكون مثل الخميرة في العجين، وتنشر ذلك الحب في رسالتها.

كذلك شجع الأب المطران الشباب على اتباع خطى يسوع، وتكريس الذات استجابةً لاحتياج الكنيسة للمكرسين في عالم اليوم .

الجدير بالذكر أن احتفال النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي، جاء تحت شعار "محبة أبدية أحبتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة".

 أنشطة رعوية في الكنيسة الكاثوليكية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،أمس، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى الواحة سنتر، التابع للإيبارشية.

بدأت الرياضة الروحية بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى كنيسة كورنثوس (6 - 3 : 10 ).

وعرض الدكتور سامي فريد، خطة الإيبارشية حول تنمية، وحماية الطفل، وتنمية الشباب. وفي الختام، قدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، واضعًا آليات للعمل، خلال الفترة المقبلة، كما تمنى للجميع خدمة مباركة.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية ،تستضيف كاريتاس مصر التابعة للكاثوليكية ، أعمال اجتماع أعضاء كاريتاس الشرق الأوسط مع الشركاء ، في الفترة من الثلاثاء 5 سبتمبر وحتى الخميس7 سبتمبر2023، بحضور مسئولي كاريتاس مصرو الأردن ولبنان وسوريا والعراق وقبرص واليمن، هذا بالإضافة لحضور ممثلين عن اتحاد كاريتاس الدولية والشركاء والداعمين بكاريتاس حول العالم.
 

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك قداس النذور الدائمة كنيسة الكهنة

مواد متعلقة

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

يترأسها مطرانا اللاتين والملكيين.. تعرف على تفاصيل جنازة الاب هنرى بولاد اليسوعي

رحيل الأب هنرى بولاد اليسوعي.. رائد التربية والتنمية في مصر

الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثامن من تساعية القديس أنطونيوس البدواني

للتعرف على أنشطة الجمعية.. مطران الكنيسة اللاتينية يزور مكتب "كاريتاس أسوان"

"كاريتاس مصر" تنظم ندوتين ضمن مشروع وعي للتنمية المجتمعية

بمناسبة السيامة الأسقفية.. "كاريتاس مصر" تهنئ الأنبا مرقس

عقب انتخاب رئيس جديد لها.. أبرز المعلومات عن المؤسسة الكاثوليكية لـ"كاريتاس"

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

تقرير يكشف مستجدات ملف انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

مزق جسده بسكين.. تفاصيل حبس مدمن قتل والده في الزمالك

الانتهاء من 22 مشروعًا فى 16 مدرسة بقرى "حياة كريمة" فى الإسكندرية

"سنجة وشماريخ فى الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة فى مصر الجديدة

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)