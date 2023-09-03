الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 49 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز بأبوقرقاص

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز لضبط المخالفات والتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية على المخابز، أسفرت عن تحرير 49 محضرا متنوعا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات مواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية الدعمة لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وتوافر أحتياجات المواطنين وضبط الأسعار وضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها.

حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
المنيا تحرير 49 مخالفة تموينية حملات تفتيشية علي المخابز مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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