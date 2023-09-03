الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خصومات تصل لـ30%.. ننشر خريطة معارض «أهلًا مدارس» بالبحر الأحمر

معارض اهلاً مدارس
معارض اهلاً مدارس

دشنت محافظة البحر الاحمر بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، عددًا من معارض “اهلاً مدارس” في مختلف مدن المحافظة، منها مدن الغردقة والقصير ورأس غارب، وجارِ افتتاحها بباقي المدن، حيث تستهدف تلك المعارض المواطنين وتقديم السلع والمنتجات المدرسية وغيرها بأقل من مثيلاتها في الأسواق.

 

تعرف على أماكن معارض “أهلاً رمضان” بالغردقة

في مدينة الغردقة تم تدشين معرض "أهلًا مدارس" بوسط المدينة وتحديدًا بشارع النصر بجوار منطقة الأتوبيس، حيث يتم عرض سلع مختلفة ما بين ادوات مدرسية وسلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وتتم تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية.

 

أماكن معارض "أهلًا مدارس" بالقصير

في مدينة القصير، افتتح اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، مساء السبت، معرض "أهلًا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بشارع جامعة الدول العربية وسط المدينة.

وأكد رئيس مدينة القصير، خلال افتتاح المعرض، أن إقامة تلك المعارض تأتى بالتنسيق بين قطاع التموين والغرفة التجارية للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا على المتابعة المستمرة للفعاليات والالتزام بإعلان الأسعار على كافة الأصناف المعروضة.

 

معارض "أهلًا مدارس" ومبادرات السلع الغذائية برأس غارب
 

في مدينة رأس غارب تم افتتاح معرض أهلًا مدارس وبجانبه معرض للسلع الغذائية والخضروات والفاكهة، في مقر موحد، للتيسير على المواطنين، ضمن مبادرة "فتحة خير"، وذلك بوسط المدينة وتحديدًا بجوار مدرسة الشهيد عباس سليم.

من جانبه، كشف أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بتموين البحر الاحمر، أن معارض أهلًا مدارس تُقدم السلع والمنتجات للمواطنين باسعار مخفضة، مؤكدًا أن المعارض مستمرة حتي بداية العام الدراسي، مشيرًا إلي إقبال المواطنين علي تلك المعارض بشكل كبير، موضحًا أنه سيتم فتح معارض أخري في مناطق مختلفة بجميع مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين تموين البحر الأحمر والغرفة التجارية.

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