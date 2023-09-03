الأحد 03 سبتمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الاستطلاع عليه

الابتدائي
الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 بعد أن لجأت الوزارة إلى إجراء تعديل على مناهج الصف السادس الابتدائي لتدخل مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد الذي بدأ في العام الدراسي 2021 بإجراء تعديل لمنهج الصف الرابع الابتدائي والعام 2022 تم امتد للصف الخامس وبعدها الصف السادس الابتدائي .

وتعرض الدستور في التقرير التالي منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 . 

 

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024  بعد أن أجرت الوزارة تعديل على المنهج، وجاء منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 للقراءة الوحدة الأولى: حياتك بين يديك.. درس مفتاح الحياة، كتاب ذو الموضوع الواحد الفصل ( الأول، الثاني، الثالث، الرابع).

أما في النصوص  فهي نصائح أب قرآن كريم سورة هود من الآية 41 - 44 حفظ- كن قويا شعر حفظ - الطماع والدجاجة شعر دراسة- كن إنسان شعر حفظ، وفي النحو النعت والمفعول لأجله. 

يستطيع الطلاب الاطلاع على منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 بعد التعديل عبر بوابة وزارة التربية والتعليم كما توفرها بعض الجروبات التعليمية على منصة سوشيال ميديا فيس بوك . 

 

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تعرف على منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 إنجليزي

منهج مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائى 2023

 

رابط منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 

 

يستطيع الطلاب الاطلاع على المناهج الجديد للصف السادس الابتدائي من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم ، بعد أن دخل منهج  الصف السادس الابتدائي مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد القائم على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع.

وشملت تجديد منهج للصف السادس الابتدائي تغيير كافة المواد وهي مواد اللغة العربية، ومادة الرياضيات، ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، وتم إجراء التعديل على محتوى الكتاب المدرسي الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي يتسلمه الطلاب.

ويمكن الاطلاع عليها بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ، ثم اختيار أيقونة منصة التعليم الإلكتروني، أو الضغط المباشر على الرابط التالي 

https://moe.gov.eg/ ، ثم اختيار المرحلة الابتدائية ، ثم اختيار الصف السادس الابتدائي ، فتظهر أمامك عدة اختيارات وهي «الأطلس المدرسى - الكتب الدراسية الإلكترونية – إثرائيات - الاختبارات الاسترشادية - الاختبارات التحصيلية التفاعلية - التدريبات العامة التفاعلية - الحصص الافتراضية - انشطة صوتية – اناشيد - دليل المعلم - شروحات فيديو تعليمى».

للاطلاع على منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 اضغط على أيقونة الكتب الدراسية الالكترونية  فتظهر أمامك فور توافرها من الوزارة . 

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منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024 وأبرز محاوره

السادس الابتدائى منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي وزارة التربية والتعليم منصة التعليم الإلكترونى الكتب الدراسية

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