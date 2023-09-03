أمين «مستقبل وطن» بملوى: الرئيس السيسى قاد البلاد إلى بر الأمان

أعرب حمادة النقيب، نقيب معلمي ديرمواس وملوي وأمين حزب مستقبل وطن ببندر ملوي، عن تقديره وأهالي مدينته، لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار سنوات، نجح خلالها في الوقوف إلى جانب ثوار 30 يونيو ضد حكم الجماعة الإرهابية وانتصر على إرهاب تلك الجماعة ومحاولاتها لإسقاط مصر، وقاد مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "النقيب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية تشهد للرئيس وتشهد لك مبادرة 100 مليون صحة ويشهد لك مشروعاتك الرياضية والاستادات التي تم افتتاحها والمدارس التي تم بناؤها ويشهد كل مصري تلقى العلاج في 100 مليون صحة من أمراض مثل كبد وبائي وفيروس كورونا والطفرة التي حدثت في مستشفياتنا، وأنا أحد الذين رأوا بأعينهم ذلك حيث كانت الدعامات مطلبًا وكان من يريد إجراء عملية دعامة يضطر للسفر إلى القاهرة لإجراء هذه العملية.