الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً مع عدد من رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 /2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة.

وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبهاء عثمان، مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وأسامة سحيم، رئيس مركز ساحل سليم، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم.

محافظ أسيوط: سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية

تناولت اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز وآليات تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة. 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع كل الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي عدم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الخطة الاستثمارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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