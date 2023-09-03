الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جانب من التدريب
جانب من التدريب

شاركت محافظة أسيوط في برنامج تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، على معايير التقييم الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

 جاء ذلك عبر الفيديو كونفرانس وبحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد كمال عبد العزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية وفريق عمل المبادرة وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لتقييم المشروعات وفقًا للشروط والمعايير


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة شاركت بوفد ضم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة برئاسة محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية وهاجر محمد كمال وعبد الباقي سيد والمهندس محمد جابر أعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة لافتًا إلى إنه مع غلق باب التقدم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية تم تشكيل لجنة لتقييم المشروعات وفقًا للشروط والمعايير التي أقرتها وزارة التخطيط لاختيار 18 مشروعًا على مستوى المحافظة في الفئات الست وهي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمرحل المبادرة المختلفة وخاصة مرحلة تقييم المشروعات لافتًا إلى أن المبادرة قدمت حلولًا للمشكلات البيئية شاركت فيها كافة الفئات ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كما أنها سلطت الضوء على أهمية الاستدامة واستخدام التكنولوجيا في المشروعات المقدمة للخروج بخريطة للمشروعات البيئية والذكية التي يمكن تنفيذها بالمحافظة وتعميمها على باقى المحافظات أو الاستفادة منها على المستوى العالمي لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال شركاء التنمية المحليين والدوليين.

  نجاح المبادرة في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث

وأشار محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة إلى أن التدريب تضمن جلسات نقاشية بمشاركة الدكتور محيي الدين والذي استعرض دور المبادرة ونجاحها في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية واللامركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن نجاح المبادرة في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي.


كما تضمن البرنامج التدريبي كلمة السفير هشام بدر الذي استعرض فيها التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهلة، والذي يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP 28 والمقرر عقده بالإمارات موجهًا الشكر للوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري وكذلك للمحافظين الذين قدموا تعاونًا كاملاً لإنجاح هذه المبادرة وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.

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محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رائد المناخ للرئاسة المصرية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محمد بشير مقرر اللجنة تشكيل لجنة لتقييم المشروعات لاختيار 18 مشروع ا

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