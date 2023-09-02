السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظة أسيوط: عودة الموظفين للعمل بالنظام العادى اعتبارًا من الغد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2023، والخاص بعودة الموظفين للعمل بالنظام العادي وانتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "الأونلاين" من المنزل، وذلك ابتداءً من غد الأحد 3 سبتمبر 2023، وذلك للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 /8 /2023.

إجراءات ترشيد الاستهلاك

وأشار المحافظ، إلى أنه وجّه كل رؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة الاستمرار في الالتزام التام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكل المقار الحكومية مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

وفي وقتٍ سابق، ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

ويستهدف المشروع تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب بناءًا على البرتوكول الموقع بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومحافظة أسيوط، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستعرض محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز أبنوب والتي تمثلت في إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية وإنشاء مبنى بمركز شباب أبنوب وإنشاء موقف ميكروباص وسوق وتجديد بعض المدارس وذلك ضمن مكون تحسين الخدمات والمرافق وتحسين إدارة البنية التحتية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعودة الموظفين للعمل بالنظام العادى وانتهاء قرار عمل الموظفين يوم الاحد للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية

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