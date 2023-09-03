الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير حتى 10 سبتمبر

مسابقة الأزهر العالمية
مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الثانية، والتي تنعقد تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير.

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يستمر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تلقي أعمال المبدعين في المسابقة حتى يوم ١٠ سبتمبر٢٠٢٣م،  حيث تنقسم المسابقة إلى قسمين: 

أولا: قسم الكاريكاتير  والذي يدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

ثانيا: قسم البورتريه، ويدور أيضًا حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني، وهن:( سميرة موسى-هدى شعراوي-مي زيادة- نازك الملائكة).

ويشترط للتقديم في ملتقى مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير، أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم يشارك بها في أي مسابقات أخرى، مع ضرورة إرفاق إقرار بذلك، متضمنًا أن العمل من النتاج الفكري للفنان، ويحق للجهة المنظمة نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، كما يحق للجنة المنظمة اتخاذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الأعمال المقدمة، وأن الحد الأقصى للمشارك هو إرسال عملين اثنين في كل قسم من أقسام المسابقة.

وجدير بالذكر أن جوائز مسابقة الرسم الكاريكاتيري ومسابقة البورتريه عبارة عن شهادة شكر وتقدير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نقدية على النحو التالي: الفائز الأول: 1000 دولار، والفائز الثاني: 750 دولارًا، والفائز الثالث: 500 دولار، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير مسابقة الأزهر الشريف شيخ الأزهر الطلاب الوافدين

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