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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فتح باب الالتحاق للطلاب الوافدين على منح الأزهر الشريف للعام الدراسى الجديد

مركز تطوير تعليم
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا للحصول على منح الأزهر الشريف "الوفورات" للطلاب الوافدين المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة "إعدادي- ثانوي- جامعة - دراسات عليا".

وقال مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في بيان له اليوم، الخميس، إنه يجب على الطلاب الراغبين في الحصول على المنحة، إرفاق المستندات المطلوبة على رابط التقديم المرفق بالإعلان، وذلك بدءًا من اليوم وحتى أكتوبر 2023،  للطلاب المقيدين بالمعاهد الأزهرية، وكذا جامعة الأزهر، وحتى ال منتصف نوفمبر 2023، للطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، والأوراق المطلوبة كالتالي:
- تدرج دراسي من الجهة الدراسية المقيد بها الطالب للعام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.
- صورة جواز سفر سارٍ مدون بها إقامة "لا يشترط سريان الإقامة".
- صورة من خطاب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الجدد الذين يتقدمون بأوراقهم أول مرة للالتحاق بالأزهر.
- صورة من الشهادة المؤقتة "ليسانس- بكالوريوس" لطلاب الدراسات العليا" مرحلة التمهيدي".

ونبّه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، على ضرورة الاكتفاء بإرسال الأوراق مرة واحدة فقط، وسوف يتم الرد عليك في غضون أسبوع من تاريخ التقديم، ولن يتم فحص الأوراق غير المستوفاة أو غير المقيدة للدراسة بالأزهر، منوهةً إلى أنه يجب على الطلاب المقيدون بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية يفضل إرفاق تصديق من الكلية المرشح بها، والطلاب المقيدون بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يفضل إرفاق تصديق دراسي بعد امتحان تحديد المستوى.

منح الأزهر الشريف الوفورات مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

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