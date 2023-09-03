الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مع والده.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب فى الزيتون

طفل
طفل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون، إلى جلسة 23 سبتمبر؛ للمرافعة. 

كان قد تبلغ لقسم شرطة الزيتون، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب، مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

المؤبد لـ3 متهمين بتصنيع المخدرات فى السلام

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد على 3 متهمين؛ لإدانتهم بتصنيع المواد المخدرة بمنطقة السلام.

كما قضت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وتغريم كل منهم مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمين حازوا المواد المخدرة «الاستروكس» بقصد الاتجار بعد تصنيعه في شقة مستأجرة بدائرة القسم.

كان قد تلقى قسم شرطة السلام إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام 3 متهمين باتخاذ شقة بدائرة القسم وكرًا لتصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار، والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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