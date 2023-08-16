الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة عامل في بولاق الدكرور 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بإنهاء حياة عامل فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية، وكلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور نتيجة خلافات بينهما، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، حيث توجهت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين أن عامل أنهى حياة آخر نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على مرتكب الجريمة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

النيابة العامة خلافات مالية 4 أيام بولاق الدكرور عامل

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