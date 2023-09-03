الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل سرق سيارة بونش.. و6 أشهر حبسًا لتاجر اشترى هواتف مسروقة

حبس
حبس

أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها لجلسة 11 سبتمبر.

تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة باستخدام ونش لـ 11 سبتمبر

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن إلى أن الشارع أصبح خاليًا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفه، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حبس تاجر 6 أشهر في شراء هواتف محمولة مسروقة

في السياق ذاته، قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى على علم أنها مسروقة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين فى منطقة الزاوية الحمراء، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف.

واعترف المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها لأحد التجار على علم بأنها من متحصلات سرقة، تم القبض على التاجر وإحالته للنيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

محاكمة استخدام ونش سرقة سيارة خلافات المستشار شهاب عشوش الزاوية الحمراء

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