السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لسارق ربة منزل فى الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنح الزاوية الحمراء، عاطلا بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة حقيبة من ربة منزل أثناء سيرها في الشارع بالمنطقة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة يد من ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بما وجده فيها من هاتف محمول وغويشة وخاتم ذهب بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح الزاوية الحمراء سرقة حقيبة ربة منزل اللواء محمد عبدالله قسم شرطة الزاوية الحمراء

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