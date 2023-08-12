السجن 3 سنوات لسارق ربة منزل فى الزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنح الزاوية الحمراء، عاطلا بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة حقيبة من ربة منزل أثناء سيرها في الشارع بالمنطقة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة يد من ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بما وجده فيها من هاتف محمول وغويشة وخاتم ذهب بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.