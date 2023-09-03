محمد صلاح واتحاد جدة.. كلوب يخشى "عرضاً لا يمكن رفضه"

انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعات كثيرة عن انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعد عرض خيالي بلغ 200 مليون جنيه استرليني، في ظل صمت كافة الأطراف عن الإعلان رسميًا عن أي قرار على الرغم من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

موقف محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة السعودي

وبحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، لم يُظهر محمد صلاح أي مؤشر على رغبته في الخروج من ليفربول وقبول عرض اتحاد جدة السعودي الخيالي، بعد أن رفض ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، حيث أحدثت الأندية السعودية هزة في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعد تقديمها عقودًا ضخمة لبعض أفضل اللاعبين في أوروبا.

وتابعت أن أمثال نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو انتقلوا إلى الدولة الخليجية، لكن رفض كيليان مبابي فرصة الانضمام إلى مجموعة النخبة في الانتقال إلى السعودية في وقت سابق من هذا الصيف.

وأضافت أن السعوديين ليسوا راضين لأنهم حولوا تركيزهم منذ ذلك الحين إلى نجم ليفربول صلاح، وكان الاتحاد يقدم عرضًا قويًا لمحاولة التعاقد مع صلاح على الرغم من إصرار يورجن كلوب على أن اللاعب ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الدوري السعودي للمحترفين قدم عرضًا رسميًا بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني يوم الجمعة، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفض ليفربول العرض على الفور دون أي رغبة في قبول عرض محسّن أيضًا.

ويُقال أيضًا إن صلاح لا يضغط من أجل الرحيل عن أنفيلد، على الرغم من العقد الضخم الذي يُعرض عليه، حيث يحصل الدولي المصري على أعلى أجر في ليفربول والذي يبلغ حوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأكدت الصحيفة أن الراحة تسود في أرجاء ليفربول بعد أن أكد سلوك صلاح في كواليس التدريبات للنادي أنه لا يرغب في الرحيل، ما يعني أن اتحاد جدة سيتعين عليه الانتظار حتى العام المقبل على الأقل للمحاولة مرة أخرى.

وتابعت أنه لا يزال أمام صلاح عامين في عقده، وربما يكون ليفربول أكثر ميلا للاستماع إلى العروض في الصيف المقبل عندما يبلغ النجم المصري 32 عاما، ويبدو أيضًا أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يشعر بالارتياح بشأن مستقبل صلاح المباشر في أنفيلد على الرغم من قدرة أندية الدوري السعودي للمحترفين على القيام بصفقات الانتقال حتى 20 سبتمبر.

وقال كلوب: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق، مو صلاح ملتزم للغاية، فهو يتدرب بشكل كامل، وشارك أيضا في اجتماعات القيادة هذا الأسبوع، فكل شيء جيد ونحن على ما يرام".

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصيب "بخيبة أمل كبيرة" قبل ثلاث سنوات عندما تم رفضه لصالح ترينت ألكسندر أرنولد للحصول على شارة الكابتن في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ميدتجيلاند، لكنه الآن جزء من "مجموعة القيادة" في ليفربول، ولا يزال خلف كل من فيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد في الترتيب، ومع ذلك، يبدو أن صلاح راضٍ عن وضعه الحالي في ليفربول نظرًا لموقفه خلف الكواليس، ويأمل ليفربول أن يستمر ذلك على الأقل لبضعة أسابيع أخرى حتى غلق باب الانتقالات.

آمال يورجن كلوب لبقاء صلاح

بينما أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن يورجن كلوب يأمل أن تحافظ إدارة ليفربول الإنجليزي، على أعصابهم ويرفضوا عرضًا مذهلاً بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح.

وتابعت أنه يعلم أن مجموعة فينواي الرياضية تعتقد أن بيع لاعب يبلغ من العمر 31 عامًا مقابل عرض قياسي على الرغم من وضعه في آنفيلد يمثل عملاً ماليًا جيدًا، وبعد رفض العرض الافتتاحي الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، هناك ثقة متزايدة بأن العرض المتزايد يمكن قبوله من قبل نادي ليفربول، وهذا من شأنه أن يترك كلوب محبطًا لأنه لم يكن لديه الوقت لإحضار بديل مناسب لصلاح.

وأضافت أنه مع عدم إغلاق فترة الانتقالات السعودية حتى يوم الخميس، مع استمرار العمل في هذا البلد، فإن تحدي ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون معوقًا بشدة مع رحيل صلاح، حيث يريد كلوب أن يبقى صلاح لموسم آخر وأن يقوم بالانتقال الحتمي إلى المملكة العربية السعودية في الصيف المقبل، لكن كلوب اضطر إلى الرضوخ في عدد من المناسبات في المواسم القليلة الماضية فيما يتعلق بالتعاقدات والمغادرة.