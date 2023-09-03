حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها السفينة (PMS SEAGULL) ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10772 طنًا تشمل: 339 طن رمل، و6359 طن يوريا، و2200 طن مولاس، و1874 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30541 طنًا تشمل: 5000 طن نواتج تقطير، و640 طن خردة، و61 طن زيت طعام، و653 طن ابلاكاش، و6296 طن حديد، و8371 طن ذرة، و9520 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4322 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55420 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211063 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4419 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5085 شاحنة.

واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها بضبط الوصلات المخالفة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة في محافظة دمياط.