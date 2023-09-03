"اتجوز عليا بعد 17 سنة جواز".. سيدة تروى مأساتها وتطلب الطلاق للضرر

"اتجوز عليا بعد عِشرة 17 سنة ولا فرق معاه أولاده ولا خراب بيته"، بهذه الكلمات بدأت بها "صفاء. ف"، التى تبلغ من العمر 41 عاما، والتي لجأت لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى طلاق للضرر تحمل رقم "25 80" لسنة 2023، والتي طالبت فيها بالحصول على كل حقوقها وحقوق أبنائها بعد زواج زوجها عليها.

وقالت الزوجة في دعواها: "مر على زواجنا 17 عاما وأثمر عن إنجاب طفلين، منذ زواجنا وحياتنا مستقرة للغاية لا توجد بها أى خلافات أو مشاكل وكنا فى غاية السعادة، فكان لى الزوج والأب والأخ والسند ولم أتخيل يوما واحدا أن تنتهى حياتى الزوجية معه داخل محاكم الأسرة".

وتابعت: "تعاونا حتى نربي أبناءنا تربية سليمة، وكنا نحلم باليوم الذى نحتفل فيه بتخرجهم وزواجهم أيضًا، لكن أحلامنا ضاعت هباء، فمنذ سنة ونصف تقريبًا تغيرت كل أحواله الزوجية 180 درجة، فأصبح يهتم بنفسه فقط ولم يهمه أمر أي أحد في المنزل وأصبح يتجاهل مشاكلى ومشاكل أبنائه، بالإضافة إلى خروجه المستمر وأحيانًا ادعائه السفر والغياب لأوقات طويلة".

واستطردت "صفاء": "في البداية لم أهتم لأفعاله، لكن عندما ازداد الوضع سوءًا، تحدثت معه أكثر من مرة لمعرفه أسباب تغيره، لكن بلا جدوى، مما دفعني لترك منزل الزوجية عدة مرات بسبب مشاجراته على أتفه الأشياء".

واستكملت: "فاض بي الكيل لمدة سنة ونصف صارحني بأنه متزوج منذ سنتين وخشي أن يخبرني حفاظًا على مشاعري، وعندما سألته عن أسباب زواجه أخبرني بأنه شعر بمشاعر الحب والألفة تجاهها، مما دفعه للزواج منها، فطلبت منه الطلاق وديًا، لكنه رفض وطلب مني تقبل الوضع من أجل الحفاظ على مظهر أبنائنا أمام الناس، لكنني رفضت تقبل هذا الوضع، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر والحصول على كل حقوقى وحقوق أبنائى".