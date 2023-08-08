الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«طلاق وكسر دماغ».. تفاصيل اعتداء عامل على شقيق زوجته بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يتخيل الشاب العشريني ما حدث له على يد زوج شقيقته الكبرى والذي كان بمثابة أخ كبير له ويأخذ بمشورته في كل كبيرة وصغيرة، لكن اتضح له بأن شقيقته تعيش معه في مرارة لا تنتهي، وكانت تتحمل من أجل استقرار البيت والأولاد حتى فاض بها الكيل وانفجرت كالبركان وطلبت الطلاق منه بلا رجعة.

وعندما قررت شقيقته الطلاق وديًا، رفض زوجها إعطاءها حقوقها بما يرضي الله، بل حاول إجبارها على التنازل عن كافة حقوقها، وعندما تصدى له المجني عليه، تعدى عليه المتهم بآلة حادة حتى تسبب في إصابته بكسر حاد في الجمجمة.

أقوال المجني عليه
أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر بأن زوج شقيقته تعدى عليه بآلة حادة عندما تصدى له أثناء محاولة إجبار شقيقته على التنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق، فاندلعت بينهم مشادة كلامية حادة، مما دفع المتهم إلى التعدي عليه بالضرب المبرح.

أقوال المتهم
أقر المتهم بالتعدي على شقيق زوجته بارتكاب جريمته أثناء مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة، فلم يشعر بنفسه إلا بعد التعدي على المجني عليه، مؤكدًا أن المجني عليه هو من قام بإستفزازه.

قرارات النيابة
قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، إحالة المتهم بالتعدي على شقيق زوجته بآلة حادة، مما تسبب في إصابته بكسر حاد في الجمجمة، لمحكمة الجنايات.
كما أمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته وإرسال تقرير مفصل عن حالته.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر يفيد بوصول شاب مصاب بكسر حاد في الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبيَّن صحة البلاغ وتبيَّن وقوع مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته، وتم ضبط المتهم وإحضاره لقسم الشرطة واتخذت الإجراءات اللازمة.

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