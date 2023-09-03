ضبط هارب من 412 سنة سجن بالجيزة

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية عن الأمن العام عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، المحكوم عليه بـ الإعدام فى إحدى القضايا.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 80 حُكم "مستأنف، جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 47 سنة، وكفالات مالية.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا، هارب من تنفيذ 89 حُكم "مستأنف ، جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 37 سنة، وكفالات مالية.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، هارب من تنفيذ 56 حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 8 سنوات، وكفالات مالية.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 51 حُكم "مستأنف، جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 14سنة ، وكفالات مالية.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، هارب من تنفيذ 165 حُكم "مستأنف، جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 145 سنة، وكفالات مالية.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، هارب من تنفيذ 52 حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 27 سنة، وكفالات مالية.



كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فـى إحدى القضايا.

وسقط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، هارب من تنفيذ 71 حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 59 سنة، وكفالات مالية في فخ المباحث.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط هارب من تنفيذ 945 حُكم حبس "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 110 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 412 سنة وكفالات مالية فى 258 حُكم "مستأنف، جزئى".

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة جهينة بسوهاج، محكوم عليه بالحبس 23 سنة وكفالات مالية فى 57 حُكم "مستأنف، جزئى".

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.