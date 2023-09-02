الإعدام لعاملة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب كثرة البكاء في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بمعاقبة عامله بمصنع البان وعشيقها مندوب بالإعدام شنقًا، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بقتل نجله المتهمة الأولى بسبب كثره بكائها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

بداية القضية بلاغ بالعثور علي طفله

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور علي جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.

تحريات المباحث الام استعانت بعشيقها لقتل الطفلة

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهمة الأولى "ه‍.ر.ش" عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجني عليها "ه‍.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الأولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني " أ.م.ح" مندوب بشركة، واستقروا بمنطقة خورشيد، استأجروا شقة بعيد عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها، أقدم المتهمون على التخلص منها، وقيدت المتهمة الأولى سائقها وتكميم فمها، وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش أو كيس بلاستيكي، واستقلوا توك توك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة وإلقاء بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية.

القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التي أصدرت قرارها بالإعدام للمتهمين.