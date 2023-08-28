الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لعامل بتهمة قتل سائق «توك توك» لسرقته فى الإسكندرية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، على خلفية اتهامه بقتل سائق “توك توك” لسرقته.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبدالمنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبدالوهاب.

بلاغ للشرطة 
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة مينا البص، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

تحريات المباحث 
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، إلى قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجني عليه " أ.م.ح" سائق توك توك، لتوصيل المجني عليه إلي أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته، إلا أن المجني عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كي يتمكن من إتمام فعلته، وسرقة المجني عليه، واستغاث المجني عليه بأحد الخفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، باستدراج المجني عليه إلي منطقة مقابر أم كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته، وتبين من الدليل الفني، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجني عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهى جرح  كل منهما طعني نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطواة وتعزي الوفاة لذلك الجرح بما أحدثاه من قطع في القلب والكبد، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.

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