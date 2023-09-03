الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم (فيديو)

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إشادة الأمم المتحدة بـمنتدى شباب العالم.

إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم:

- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة.

- القرار أشار لنماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية.

- مشروع القرار ضم عددًا من الدول بينها مصر والبرتغال وجامايكا.

- رحب القرار بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب.

- اعتماد القرار برعاية أكثر من 115 دولة يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم.

- القرار يأتي استكمالًا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب بالأمم المتحدة.

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