"إكسترا نيوز" ترصد إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إشادة الأمم المتحدة بـمنتدى شباب العالم.
إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم:
- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة.
- القرار أشار لنماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية.
- مشروع القرار ضم عددًا من الدول بينها مصر والبرتغال وجامايكا.
- رحب القرار بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب.
- اعتماد القرار برعاية أكثر من 115 دولة يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم.
- القرار يأتي استكمالًا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب بالأمم المتحدة.