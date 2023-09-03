"إكسترا نيوز" ترصد إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إشادة الأمم المتحدة بـمنتدى شباب العالم.

إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم:

- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة.

- القرار أشار لنماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية.

- مشروع القرار ضم عددًا من الدول بينها مصر والبرتغال وجامايكا.

- رحب القرار بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب.

- اعتماد القرار برعاية أكثر من 115 دولة يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم.

- القرار يأتي استكمالًا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب بالأمم المتحدة.