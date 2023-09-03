الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منتدى شباب العالم أثبت نجاحه عالميًا وقرار الأمم المتحدة دليل ثقة

النائب شحاتة أبوزيد
النائب شحاتة أبوزيد

ثمن النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشكل جني ثمار للجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لدعم وتمكين العناصر الشبابية.

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منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب


تنفيذ محاور عديدة لتمكين الشباب 

وقال "أبوزيد"، في تصريحات له، إن الدولة المصرية نجحت على مدار الفترة الأخيرة في تمكين الشباب من خلال العديد من المحاور، وعزز هذا التمكين توليهم مناصب تنفيذية ليكونوا في موقع متخذي القرار، كما سهل تواصلهم مع المسئولين الكبار في الدولة وفتح حلقة وصلة بينهم عبر العديد من المنافذ، وكان على رأسها منتدى شباب العالم.

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سارة بدر عن قرار الأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم: مصدر فخر لنا


 قيمة المنتدى عالميًا

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم تكرس لقيمة هذا المنتدى وأهميته في إحداث التنمية والتعبير عن إبداع الشباب، مشيرًا إلى أن تواصل الشباب أصحاب التوجهات المختلفة خلق حالة من التنوع الفكري والانفتاح على الآخر.
 وأشاد النائب شحاته أبوزيد بدور الدولة المصرية في تمكين الشباب، حيث اهتمت على مدار الفترة الماضية كثيرًا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدى أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.

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الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

يذكر أن منتدى شباب العالم رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، بناء على مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.

تمكين الشباب منتدى شباب العالم النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب الجمعية العامة للأمم المتحدة

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