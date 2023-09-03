سارة بدر عن قرار الأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم: مصدر فخر لنا

قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم يثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اسهاماته في تمكين الشباب، معقبة: "أن القرار الصادر يعتبر مصدر فخر لنا، حيث كنا جميعًا في قمة السعادة".

وأضافت سارة خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن كل المجهود الذي بُذِل في منتدى شباب العالم منذ عام 2017م حتى الآن، هو مجهود على مرأى ومسمع الصعيد الدولي، وعلى مستوى الأمم المتحدة، لافتة إلى أن القرار اعتمده أكثر من 115 دولة، وهو ما يعكس قوة ما بنيناه بمنتهى الفخر والاعتزاز.

وأكدت أن الدولة المصرية غنية بطاقات الشباب، لافتة إلى أن الدولة معترفة بهذا الدور، ومعترفة بالشباب كشريك أساسي للتنمية، حيث يوجد دور سياسي للشباب يلعبونه وكذلك دورهم كمتطوعين حيث يبحثون عن فرص المشاركة.

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم هذا العام، له دور تنفيذي أكبر من العام الماضي، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تحقق فائدة مباشرة للشباب، حيث يوجد مبادرات تركز على ريادة الأعمال، ومبادرات تهتم بدعم المهاجرين واللاجئين، فضلا عن إطلاق مبادرة الأسبوع الماضي بعنوان "التعلم من أجل الكسب".