الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب شحاتة أبوزيد: الرئيس السيسى قاد مسيرة الإصلاح ومعه نستكمل الإنجازات

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

أعلن النائب شحاته أبوزيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن دعمه وتأييده قرار دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، في ظل ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات خلال الـ10 سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي منصبه، مؤكدًا أن تلك الطفرة لم تتحقق من قبل في أي عهد سابق.

مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة الاقتصادية 

وقال "أبوزيد"، في تصريحات صحفية، له اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى لها وتتعامل معها، بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.

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"مستقبل وطن": تأييدنا للرئيس السيسى دعوة لإكمال المهمة والقادم أفضل

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

وأكد أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء التعليم أو الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها.

لدينا ثقة كبيرة في الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأشار النائب شحاته أبوزيد، إلى أن حزب مستقبل وطن، يضع ثقته في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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