الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: مصر فى عهد السيسى فى مقدمة دول العالم

علاء عابد
علاء عابد

أعلن علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن تأييده لبيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أكد النائب علاء عابد في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

مستقبل وطن يؤيد السيسي
وأعلن حزب مستقبل وطن، في بيان رسمي تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

واستكمالًا لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندًا إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

حزب مستقبل وطن مصر ٢٠٣٠ انتخابات الرئاسة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب علاء عابد

الأكثر قراءة

"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

"مش مجنونة ومعمولى عمل".. القصة الكاملة لـ"آكلة ابنها" فى الشرقية

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)