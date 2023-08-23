علاء عابد: مصر فى عهد السيسى فى مقدمة دول العالم

أعلن علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن تأييده لبيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أكد النائب علاء عابد في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

مستقبل وطن يؤيد السيسي

وأعلن حزب مستقبل وطن، في بيان رسمي تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالًا لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندًا إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.