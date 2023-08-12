باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: تمكين الشباب على رأس الأجندة السياسية

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بدأت الاهتمام بملف الشباب ليس فقط منذ عام 2016م، ولكن منذ عام 2013م، وبالتحديد في 3 يوليو عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، حيث ألقى بيان 3 يوليو والذي ضم بنود خارطة الطريق، وجاء بها صراحة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة حتى يكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة المختلفة.

وأضافت الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه منذ ذلك الوقت ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة ، أصبح ملف تمكين الشباب على رأس الأجندة السياسية للدولة المصرية.

وأوضحت أن الدولة المصرية اتجهت إلى التأهيل قبل التمكين، حيث شاهدنا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والتي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن انطلاقه عام 2015، والذي كان بمثابة النواة الأساسية لتأهيل واندماج الشباب في تولي المناصب القيادية.