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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الأعلاف اليوم الأحد 3-9-2023

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث تراجعت أسعار الردة اليوم في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن .

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

تراجعت أسعار الردة ( نخالة ) اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية لتسجل 7850 جنيها معبأ أرضه، بتراجع 150 جنيها للطن .

أسعار الذرة الصفراء اليوم 3 سبتمبر في بورصة السلع

استقرات أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

متحدث الزراعة يكشف التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع 

استقرت أسعار صويا 44 %  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار صويا 46 % (محلي)  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار صويا 46% (مستورده)  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار زيت صويا منزوع  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار زيت صويا مكرر  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار كسب عباد 36%  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27%  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار قشر فول الصويا  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن صب أرضه.

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