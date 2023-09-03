التعاملات الصباحية| أسعار الأعلاف اليوم الأحد 3-9-2023

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 11:38 ص 9/3/2023 11:38:21 AM

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث تراجعت أسعار الردة اليوم في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن .

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

تراجعت أسعار الردة ( نخالة ) اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية لتسجل 7850 جنيها معبأ أرضه، بتراجع 150 جنيها للطن .

أسعار الذرة الصفراء اليوم 3 سبتمبر في بورصة السلع

استقرات أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع

استقرت أسعار صويا 44 % اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل27000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن صب أرضه.