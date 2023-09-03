التعاملات الصباحية| أسعار الأعلاف اليوم الأحد 3-9-2023
شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث تراجعت أسعار الردة اليوم في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن .
ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:
تراجعت أسعار الردة ( نخالة ) اليوم الأحد 3 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية لتسجل 7850 جنيها معبأ أرضه، بتراجع 150 جنيها للطن .
أسعار الذرة الصفراء اليوم 3 سبتمبر في بورصة السلع
استقرات أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.
استقرات أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12400 جنيها للطن صب أرضه.
استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.
استقرات أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.
استقرات أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.
استقرات أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن صب أرضه.
أسعار فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع
استقرت أسعار صويا 44 % اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل27000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن صب أرضه.
استقرت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن صب أرضه.