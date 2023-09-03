الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مصر تواجه بوروندي في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالقاهرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

تنطلق اليوم الأحد بطولة أفريقيا لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على الصالة رقم 2  باستاد القاهرة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تنطلق مباراة مصر وبوروندي في تمام الساعة الثامنة.

تفاصيل قرعة البطولة

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية التى أقيمت بالأمس بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالي و تنزانيا وتشاد، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا وليبيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من المغرب و رواندا و السنغال وجامبيا، ولم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

 قائمة منتخب الفراعنة

وجاءت قائمة الفراعنة في البطولة على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرًا خارجيًا قويًا في تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، وشهد وديات أوروبية قوية أيضا في إطار الاستعداد للمنافسة على اللقب القاري.

وشهدت مراسم القرعة التي أقيمت أمس بقاعة المؤتمرات بصالة المغطاة باستاد القاهرة  الدولي حضور كلًا من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، وهناء حمزة نائب رئيس الاتحاد، وعايدة إسماعيل ووائل قنديل و تامر بيبرس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

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