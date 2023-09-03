مساعد وزير التموين: الإقبال على مسابقة “شعار أسواق المزارعين” فاق التوقعات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن استجابة الشباب المصري المبدع لتصميم شعار خاص بـأسواق المزارعين قد حقق أرقامًا فاقت التوقعات.

وبلغت أعداد المشاركين في المسابقة ما يزيد على 300 متسابق قدموا نحو 400 تصميم وشعار فني.

ومن خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، فقد تمت تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين ووقع الاختيار على 9 أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، ومن ثم سوف تتم دعوة أصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.

وأضاف عشماوي أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية.

واختتم حديثه أنه سوف يتم ومن خلال الموقع المخصص بالمسابقة إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة، وذلك لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكل تطبيقاته وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.

فكرة مشروع أسواق المزارعين

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التموين شروط المسابقة، حيث تتلخص في فكرة مشروع أسواق المزارعين من بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك، بطريقة مباشرة مكملًا للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى، وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق، ويعمل علي تعظيم أرباح المزارع.

ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية والتي ستؤثر بالإيجاب بشكل مباشر على النظام الزراعي وحدوث التقارب المنشود بين الريف والحضر، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمزارعين وقطاع الإنتاج الزراعي لتنمية الاقتصاد الزراعي، وكذلك تنمية فكر وريادة الأعمال لدى المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية المحلية الأصيلة، حيث ستتم إقامة أسواق المزارعين في عدد من المحافظات لطرح المنتجات الزراعية مباشرة من المذراعين إلى المستهلك مما سيعزز التواصل بين المزارع والمستهلك ويقل الفجوة الثقافية بين الريف والحضر.

أهداف مشروع "أسواق المزارعين" في مصر

وتتضمن أهداف المشروع إلى توفير وإتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين إلى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالأسواق بأسعار جيدة وتعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية احترافية زيادة وتحسين أسواق المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام ادارى كفء يخدم كل المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.



الفئات المستهدفة

المزارعون والمنتجون المحليون وكذا المستهلكون من المجتمع والجمعيات الزراعية، إضافة إلى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

شروط التصميم الفائز:

· أن يكون التصميم معبرًا بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

· أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

· أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

· يجب أن يحتوى التصميم عبارة "أسواق المزارعين" و Farmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

· أن يكون التصميم مبتكرًا ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

· ألا يكون التصميم مشابهًا أو مقاربًا لأي تصميمات أخرى.

· أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

· أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

· أن يكون التصميم مراعيًا لكل الاستخدامات في كل الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

· أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة، بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

· أن يكون التصميم مناسبًا للاستخدام بشكل أفقي وعمودي.

· أن يتضمن العرض شرحًا لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

· أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1، وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة 20% من مساحة الإطار.

· أن يشتمل العرض المقدم على كل بيانات التواصل مع المصمم.

· يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

· يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

· يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

خامسًا الجوائز:

سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاثة تصميمات وفقًا للآتي:

- الجائزة الأولى مبلغ 75 ألف جنيه.



- الجائزة الثانية مبلغ وقدره 40 ألف جنيه.



- الجائزة الثالثة مبلغ وقدره 35 ألف جنيه.

يمكن للأفراد او الشركات المصرية التقدم بالاشتراك في المسابقة وأن تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط، ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في مسابقات أخرى، وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه وتعود ملكية التصميم بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع احتفاظها بالحق في إجراء أى تعديل مستقبلي على التصميم دون الرجوع إلى المصمم، كما سيتم استبعاد أى مشاركة يتم نشرها قبل الإعلان الرسمي ويتم الاستفسار على البريد الإلكتروني [email protected] .