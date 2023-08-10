"التموين" تطلق مسابقة تصميم أفضل شعار لمشروع "أسواق المزارعين"

كشف مصدر بوزارة التموين، عن أن الوزارة ستطلق مسابقة تصميم لأفضل شعار لمشروع "أسواق المزارعين" في مصر، وذلك دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا لهم على الإبداع والابتكار.

وأوضح المصدر أن الوزارة ستعلن عن مسابقة بين المتخصصين من الشركات والأفراد لتصميم شعار لأسواق المزارعين، وأن التقدم للمسابقة سيكون عبر الرابط التالي: www.farmersmarketeg.com.

وتسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية، باشتراك كل من الأفراد والشركات في هذه المسابقة، وستقوم لجنة معتمدة من الخبراء والمتخصصين باختيار أفضل 3 تصميمات بجوائز مالية محددة.

يأتي ذلك استعدادًا للبدء في مشروع أسواق الجيل الثالث، والتي سبق وأعلن عنها جهاز تنمية التجارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية لأسواق السلع والحد من الهادر والفاقد، وهو ما سينعكس على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي.

وتمثل أسواق المزارعين بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملاً للأسواق الصناعية والزراعية الكبري، وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام الذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل على تعظيم أرباح المزارع.

ثانيًا أهداف المشروع:

يهدف المشروع إلى توفير وإتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين إلى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحه بالأسواق بأسعار جيدة

تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية إحترافية.

زيادة وتحسين أسواق المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام إداري كفء يخدم كافة المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

نموذج للأسواق

ثالثًا الفئات المستهدفة:

المزارعون والمنتجون المحليون وكذا المستهلكون من المجتمع والجمعيات الزراعية، إضافة إلى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

رابعًا شروط التصميم الفائز:

أن يكون التصميم معبراً بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

يجب أن يحتوي التصميم عبارة "أسواق المزارعين" و Farmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

أن يكون التصميم مبتكراً ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

ألا يكون التصميم مشابهاً أو مقارباً لأي تصميمات أخرى.

أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

أن يكون التصميم مراعياً لكافة الاستخدامات في كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة، بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

أن يكون التصميم مناسباً للاستخدام بشكل أفقي وعمودي.

أن يتضمن العرض شرحاً لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة 20% من مساحة الإطار.

أن يشتمل العرض المقدم على كافة بيانات التواصل مع المصمم.

يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

خامسًا الجوائز:

سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاثة تصميمات وفقاً للآتي:

- الجائزة الأولى مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري (٧٥٫٠٠٠)

- الجائزة الثانية مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه مصري (٤٠٫٠٠٠)

- الجائزة الثالثة مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري (٣٥٫٠٠٠)