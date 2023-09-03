موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ستُذاع موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، في محاولة لتعزيز مكانه في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر في الموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد كبير، بعد التغلّب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وإجمالًا منذ بداية الموسم، كان ليفربول قد تعادل سلبيًا في الجولة الأولى مع تشيلسي، قبل أن يفوز على بورنموث بنتيجة 3-1، ثم كرر انتصاره أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من خلال التواجد في المربع الذهبي أو ضمن العشرة الأوائل على الأقل.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وذلك بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن في الموسم الجاري.