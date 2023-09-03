الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطاقة الذرية" تستعد لختام أكبر برنامج تدريب صيفى لطلاب الجامعات

هيئة الطاقة الذرية
هيئة الطاقة الذرية

برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية يعد الأكبر على مستوى مصر، وفي هذا الصدد انتهت الهيئة من تدريب حوالي 1600 طالب، وتستعد هذا الأسبوع لتدريب آخر مجموعة من الطلاب ليصل إجمالي العدد إلى 1900 طالب وطالبة.

وصرح الدكتورهداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورئيس لجنة التدريب المركزية بأن الهيئة استقبلت خلال الأسابيع الماضية دفعتين من الطلاب، وقد تم توزيعهم طبقًا للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها. 

وقد صرح بأن مركز البحوث النووية بأنشاص قد استقبل عدد 50 طالبًا، حيث تم توزيعهم على شعبة تطبيقات النظائر المشعة، حيث تم تدريب الطلاب بمعامل أقسام التطبيقات البيولوجية، بحوث الأراضي والمياه، البحوث النباتية، بالإضافة إلى مزارع الإنتاج الحيواني ومشروع المزارع التجريبية، وكذلك المعامل المركزية بالشعبة، كما تمت زيارة خلية التشعيع بمشروع السيكلترون.

كما استقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر عدد 97 طالبًا، حيث تم توزيعهم على أقسام المركز وتشمل قسم كيمياء البوليمرات، قسم تشعيع الأغذية، قسم الوقاية والجرعات الإشعاعية، كما تم زيارة المعجل الالكتروني. 

ومن أهم ملامح التدريب بالمركز قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم كيمياء البوليمرات قبل انتهاء التدريب بعمل مسابقة بين الطلاب عن طريق تقديم عروض علمية عن أربعة موضوعات من التي شملها برنامج التدريب الصيفي بغرض تنمية مهارات الإلقاء وإعداد العروض العلمية، وقد تم تكريم أحسن عرض من الطلبة والطالبات.

وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 19 طالبًا من الجامعات المصرية، حيث تم توزيعهم على أقسام المركز التي تشمل قسم  الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشآت النووية، الأمان الإشعاعي، المواقع والبيئة، الضمانات والحماية المادية، أمان المنشآت النووية، أمان التشغيل. كما شمل برنامج التدريب العملي زيارة المعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية، حيث تم تدريبهم على استخدامات النظائر المشعة في مجالات الهيدولوجيا البيئية ومنها النظائر البيئية المستقرة مثل الأكسجين 18 والديتيريوم، وكذلك النظائر البيئة المشعة مثل التيرتيوم والكربون 14.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لبرنامج التدريب الصيفي والذي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لخدمة المجتمع وتنمية والتعريف بمجالات البحث العلمي في مجالات الطاقة الذرية، وكذلك الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الطب، الصيدلة، الزراعة، الصناعة، والهندسة، وغيرها.
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن برنامج التدريب الصيفي قد ركز هذا العام على تدقيق ومتابعة إجراءات التنظيم، وخصوصًا للتعامل مع هذا الحجم الكبير من الطلبة بغرض تسهيل وتيسير البرنامج للطلبة، خاصة لتنوع وتعدد أقسام ومراكز الهيئة بموقعي مدينة نصر وأنشاص، هذا بالإضافة إلى التنوع الجغرافي من مسلسل الجامعات المشاركة بالبرنامج.
وقد شارك في تنظيم البرنامج لجنة مركزية برئاسة الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وعضوية رؤساء المراكز العلمية والمشروعات العلمية وممثلين من أعضاء هيئة التدريس بكل مركز وجميع الإدارات الفنية والإدارية ذات الصلة. وقد شارك في تدريب الطلبة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وقد شملت مجموعة من رواد الهيئة ومن الأجيال العلمية المختلفة بالهيئة.

هيئة الطاقة الذرية الجامعات المصرية الدكتورهداية أحمد كامل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر قسم كيمياء البوليمرات مركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي

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