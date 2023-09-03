الخميس.. مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ورشة "أبيض وأسود" لتقنيات الرسم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس القطاع، عن إقامة ورشة "أبيض وأسود.. تقنيات مختلفة في فن الرسم"؛ وذلك ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة الورش الفنية بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وتحت إشراف لوتس عبد السلام، أخصائي فنون تشكيلية بمتحف سيف وأدهم وانلي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل الورشة

وتستهدف الورشة الفئات العمرية من سن 12: 16 سنة، على أن تبدأ الورشة يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أسابيع يومى الثلاثاء والخميس من كل أسبوع؛ الثلاثاء من الساعة 11 صباحا: 1 ظهرا، والخميس من الساعة 1 ظهرا: 3 عصرا.

ويمكن التسجيل في الورشة من خلال استيفاء النموذج بالرابط المرفق https://docs.google.com/forms/d/1HExgycavz8Qu7-FHiU2zdKO9HoSG3qsazcCxX9bFltA/edit

ومن الأدوات المطلوبة للورشة: فحم نباتي - أقلام رصاص (B-3B-5B) - لون أبيض soft pastel- لون أسود فلوماستير- قلم أسود سن ريشة رفيع- فرشة مقاس (2)، كانسون لون كرافت (3 مقاس35 * 50 سم) - ورق جرائد أو مجلات.

ويستضيف المركز أيضا ورشة فن تصميم الكتاب من ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة الورش الفنية بالمركز في مقره الساكن بـ6 شارع محمد باشا سعيد - جناكليسز

وتستهدف الورشة فئتين؛ الأولى من سن 7: 11 سنة، ومن المقرر أن تبدأ الورشة يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 من الساعة 10 صباحًا: 12 ظهرًا، على أن تستمر الورشة لمدة شهر الثلاثاء من كل أسبوع، أما الفئة المستهدفة من سن 12: 18 سنة، وتبدأ الورشة يوم من الأربعاء 6 سبتمبر 2023 من الساعة 1ظهرًا: 3 عصرًا، وتستمر الورشة لمدة شهر الأربعاء من كل أسبوع.

نبذة عن مركز محمود سعيد للمتاحف

يضم هذا المركز ثلاثة متاحف، وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث)، ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17/4/2000.