وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية (صور)

زار الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وزير ثقافة مملكة البحرين، اليوم السبت، مركز محمود سعيد للمتاحف، وكان فى استقباله والوفد المرافق معه الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور على سعيد المشرف العام على المركز.

وقدم مدراء وأمناء المركز كافة المعلومات عن تاريخ القصر وبما يحتوية من أعمال ومقتنيات فنية لثلاث متاحف.

وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

وقد أعرب الشيخ عن سعادتة بهذة الزيارة؛ وأثنى على حفاوة الاستقبال وعلى ثراء الجولة وطريقة العرض المتحفي.

تم افتتاح مركز محمود سعيد للمتاحف في ١٧ أبريل عام ٢٠٠٠، بفيلا الفنان محمود سعيد بمنطقة جناكليس بالإسكندرية، وذلك بعد أن أهدت أسرة الفنان الراحل الفيلا لوزارة الثقافة لتدخل مرحلة من التطوير وإعادة الصياغة، تحت إدارة قطاع الفنون التشكيلية، لتحويلها من مسكن خاص بأسرة الفنان إلى مركز فني يضم ثلاثة متاحف، بالإضافة لقاعتين للعرض المتغير وقاعات للندوات والورش الفنية.

وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

متحف محمود سعيد

يقع بالدور الأول من مبنى الفيلا، ويضم عددًا من لوحات الفنان إلى جانب مجموعة من مقتنياته الشخصية.

يعتبر محمود سعيد واحدًا من رواد الفن المصري في مطلع القرن العشرين، وهي الفترة التي حاول فيها الفنانون والأدباء البحث عن صياغة تعكس الهوية المصرية، بعيدًا عن التأثيرات الأوربية والعثمانية التي سيطرت على حياة الطبقات العليا في مصر.

وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

متحف سيف وأدهم وانلي

يقع بالدور الثاني من المبنى، ويضم قاعة لأعمال الفنان أدهم وانلي، وباقي القاعات تعرض مراحل مختلفة من تجربة الفنان سيف وانلي وبعض من مقتنياته الشخصية

تعد تجربة للفنان سيف وانلي واحدة من أكثر التجارب المصرية ثراء وتنوعًا في تقاطعها مع الحركات والأساليب الفنية، ويعرض المتحف نماذج لأهم المحطات في تلك التجربة.

وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

وزير ثقافة مملكة البحرين يزور مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

يقع في الدور السفلي من المبنى، وتضم قاعاته سردًا بصريًا لتاريخ الحركات الفنية في مصر، من جيل الرواد وحتى منتصف الثمانينيات تقريبًا.