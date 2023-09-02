السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عادل حمودة: أغلب التسريبات تأتي من أشخاص لا يظهرون في الصورة

عادل حمودة
عادل حمودة

تحدث الإعلامي عادل حمودة، عن قضية تسريب الوثائق، مؤكدًا أنها وُجدت منذ اختراع الحكومات.

وقال حمودة خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك مقولة شهيرة تقول إن سفينة الدولة هي السفينة الوحيدة التي تعاني من التسريب في القمة.

وأضاف، أن هناك الكثير من السياسيين والمسئولين الحكوميين ينشرون معلومات سرية جدًا لتحقيق أهداف مختلفة، موضحًا أن التسريبات لا تأتي من الأجزاء العلوية في سفينة الدولة، لكنها غالبًا ما تأتي من الأسفل، من غرفة المحرك التي يديرها أشخاص لا يظهرون في الصورة".

وأوضح حمودة، أن البعض يكون هدفه الكشف عن الحقيقة والبعض الآخر يسعى لتشويه السلطة القائمة.

وتابع: "والبعض قد يكون له أغراض أخرى مثلما حدث في قصة خبير تكنولوجيا المعلومات الذي سرّب معلومات استخباراتية ودفاعية حساسة من أجل إثارة إعجاب أصدقائه في غرفة محادثة على منصة ديسكورد".

عادل حمودة التسريبات قضايا التسريبات واجه الحقيقة القاهرة الإخبارية قضايا تسريب الوثائق

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