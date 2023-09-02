"أوراق الجنة".. عادل حمودة يكشف أشهر التسريبات العالمية

تحدث الإعلامي عادل حمودة، عن أوراق الجنة التي تعتبر واحدة من أشهر التسريبات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأضاف حمودة، خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "نشر تلك التسريبات كل من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة الجارديان وهيئة الإذاعة البريطانية بالإضافة إلى صحيفة نيويورك تايمز".

وقال إن عدد تلك التسريبات بلغ أكثر من 13 مليون وثيقة، وكشفت هذه الوثائق عن تورط عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة في حوالي 50 دولة".

وأضاف: "تضمنت الوثائق عددًا من الشركات التي تشرف على غسيل الأموال في الملاذات الآمنة" وتعود غالبية الوثائق التي مكتب المحاماة "آبل بايل" في برمودا.

وتابع: "يشرف المكتب على استثمارات عدد كبير من الشركات، وشملت الوثائق رسائل بريد إلكترونية واتفاقيات قروض وبيانات مصرفية".

وأشار إلى أن أكثر من 25 ألف شركة أشرف عليها المكتب منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى عام 2016، موضحًا أن الوثائق أكدت تورط عدد كبير من الشركات العالمية في أعمال التهرب الضريبي.