السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يمامة: الدستور يضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة والمطالبة بمزيد من الضمانات "استعداء"

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

وجه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، رسالة للمطالبين بضمانات للترشح للرئاسة، قائلًا: "هذا لا يجوز".

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن الدستور نص على أن تتولى إجراء الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وبإشراف قضائي، والنظر في الطعون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

وأردف: "يعملوا لك ايه تاني؟  لماذا الاستعداء؟ أرى أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة تحت إشراف قضائي، صاحب الأصوات الأعلى في الصناديق هينجح، والأمر بيد ربنا، اللي عايزه ربنا هيكون".

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