الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى: كان هناك إجماع داخل الحوار الوطنى على إجراء انتخابات المجالس الشعبية

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،  كان هناك إجماع داخل الحوار الوطني على ضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

 

وأضاف هلال خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تأتي في إطار دعوة الرئيس لعقد جلسات حوارية بين كل أطياف المجتمع وفئاته، حيث كان يوجد منتدى الشباب، فقد كان الرئيس حريصًا على عقد حوارات مع الشباب، وحرصه أيضاً على عقد حوارات مع ذوي القدرات الخاصة، وكذلك حرص الرئيس السيسي على عقد الحوارات مع الجمهور العادي، حيث كنا نرى تحركات الرئيس في الشارع ومحاولاته لقاء المواطنين. 

 

وأوضح أن دعوة الرئيس كانت مختلفة عن كل هذه الحوارات، لافتًا إلى أن دعوة الحوار الوطني ضمت كل أطياف المجتمع، لافتا إلى أنه قبل الحوار الوطني كنا نتوقع صعوبة الالتقاء والتوافق. 

 

ووجه رسالة شكر لمجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية والقائمين عليه، حيث خلقوا حالة من الحالات التي سمحت للجميع بالاشتراك بمنتهى الأريحية وبدون خطوط حمراء.

النائب عصام هلال الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني حزب مستقبل وطن انتخابات المجالس الشعبية المحلية

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